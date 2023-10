Fedez | la cognata Valentina Ferragni disdice tutti gli impegni di lavoro per stare vicino alla famiglia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Le condizioni dicontinuano a depreoccupazione, dopo il secondo intervento e le nuove trasfusioni. All’esterno dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano il padre Franco Lucia, dopo la visita al figlio, ha dichiarato: “Sta bene, dobbiamo essere forti per lui”. Con lui la moglie Annamaria Berrinzaghi, mamma e manager di. Non si sono sbilanciati su quando il figlio sarà dimesso dstruttura. La moglie Chiaraè sempre accanto a lui. La: “Sto con la mia, intanto, rompe il silenzio social e nelle storie di Instagram annuncia di aver rinunciato ai suoilavorativi per...

Con lui la moglie Annamaria Berrinzaghi, mamma e manager di. Non si sono sbilanciati su quando il figlio sarà dimesso dalla struttura. LaValentina Ferragni: 'Sto con la mia famiglia' ......Ed è proprio tra quelle poche immagini della serata che si è notata una certa indifferenza di... Ma come, si sono chiesti in tanti, non gli interessa proprio nulla del matrimonio di sua...

Fedez in ospedale, il cognato posta il cane Paloma. I fan: "Dateci notizie" Corriere dello Sport

Fedez, il padre dopo il secondo intervento: "Dobbiamo essere forti per lui" TGCOM

Valentina Ferragni ha rotto il silenzio della famiglia riguardo le condizioni di salute di Fedez ricoverato in ospedale, affermando di rimanere a Milano e non tornare a Parigi ...ha scritto una follower. "Sei un cognato d'oro", ha evidenziato qualcun altro. Molti però vogliono sapere di più sulle condizioni di salute di Fedez: al momento sono infatti poche le informazioni a ...