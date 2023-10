Fedez in ospedale | la domanda a Chiara Ferragni | ' Come sta?' Interviene la guardia del corpo

Fedez sta meglio ma resta in ospedale . Trapela ottimismo per le condizioni del rapper e marito di Chiara Ferragni, ancora ricoverato all' ospedale ...

L'imprenditrice digitale si è poi allontanata dall'senza rispondere alle domande dei giornalisti.sta cominciando a riprendersi, ma resta monitoratoUna giornata trascorsa in, accanto al marito in difficoltà e ricoverato da giorni. Chiara Ferragni è tornata al Fatebenefratelli di Milano per stare vicina a. attualmente ricoverato a causa di un'emorragia ...

Come sta Fedez “Giornata tranquilla” in ospedale dopo il nuovo sanguinamento IL GIORNO

Fedez in ospedale, monitoraggio continuo ma sta meglio. Chiara Ferragni è con lui la Repubblica

Condizioni in miglioramento e controllo constante dell’emocromo: come sta Fedez, il rapper ricoverato da quasi una settimana in ospedaleWe and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...