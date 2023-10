Fedez come sta | X Factor pensa a un sostituto per i live? Ecco i nomi che circolano

come sta oggi Fedez ? come sappiamo il rapper ha avuto qualche problema di salute , tanto da dover essere ricoverato d’urgenza per sottoporsi a ben ...

Come sta Fedez? Il rapper dopo essere stato sottoposto a nuove trasfusioni di sangue, è ancora ricoverato in ospedale e le sue condizioni dovrebbero ...

Che cos'haPiù nello specifico,ha spiegato a Il Corriere della Sera Massimo Falconi, direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia del pancreas e dei trapianti all'IRCCS Ospedale San ...... però, destano ancora grande preoccupazione le condizioni di salute di. Sicuramente c'è stato un miglioramento, seppur leggero, delle condizioni di salute,ha scritto Ansa sul suo sito, ...

Fedez, come sta: gli aggiornamenti sulle sue condizioni, dal ricovero ad oggi ilGiornale.it

Come sta Fedez Il padre Franco: "Sta un po’ meglio. Dobbiamo essere forti per lui" La Gazzetta dello Sport

Il rapper rimane ricoverato a Milano, probabilmente fino alla settimana prossima. Valentina e Francesca Ferragni rinunciano agli impegni per stare in famiglia ...Come sta Fedez X Factor si sta avvicinando verso i Live: ecco chi potrebbe sostituirlo in studio, spuntano due nomi a lui molto cari.