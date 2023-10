Fedez come sta | X Factor pensa a un sostituto per i live? Da Annalisa a J-Ax | ecco i nomi che circolano

come sta oggi Fedez ? come sappiamo il rapper ha avuto qualche problema di salute , tanto da dover essere ricoverato d’urgenza per sottoporsi a ben ...

... "Per sei mesi sono stato ubriaco tutti i giorni, fino al coma etilico" di Valentina Dirindin, parla il padre Franco: "Dobbiamo essere forti per lui" di Antonella Rossista oggi: è ...Bova, ma perché Ore 21:45 (inoltrate). Parte la sigla, la panterona nera ruggisce, graffia lo schermo e poi entra Raoul Bova. MaBova Che c'entra Sarà che tutti abbiamo ancora in testache doveva venire a Belve ma non accadrà, perché sta male, perché la Rai non vuole/non può/non deve, o forse solo perché viviamo in ...

Fedez, come sta: gli aggiornamenti sulle sue condizioni, dal ricovero ad oggi ilGiornale.it

Come sta Fedez Il padre Franco: "Sta un po’ meglio. Dobbiamo essere forti per lui" La Gazzetta dello Sport

Le condizioni di salute di Fedez sono in leggero miglioramento anche se la situazione resta delicata: ecco come sta il cantante a quasi una settimana dal ricovero al Fatebenefratelli di Milano in ...Dopo essere stato sottoposto a trasfusioni di sangue le condizione di Fedez sono ora stabili. C’è la possibilità di una luna degenza .