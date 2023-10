Fedez ancora monitorato | Chiara Ferragni fuori dall’ospedale non risponde alle domande – VIDEO

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Arrivano puntuali anche oggi i nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di, da alcuni giorni ricoverato al Fatebenefratelli di Milano dopo essere stato colto da una doppia emorragia causata da alcune ulcere intestinali. Come sta il rapper?in silenzio Ad aggiornare sulle condizioni di salute dici ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Come sta Fedez oggi 4 ottobre 2023: le condizioni di salute del cantante Le condizioni di salute di Fedez sono in leggero miglioramento anche se la ...

Fedez , non sono giorni facili. Il rapper e marito di Chiara Ferragni è ancora ricoverato in ospedale, al Fatebenefratelli di Milano. Tutto è ...

In questi giorni così complicati per i Ferragnez, le sorelle di Chiara , Francesca e Valentina, stanno cercando di starle vicino in tutti i modi

Leggi Anche, il padre dopo il secondo intervento: 'Dobbiamo essere forti per lui' Valentina Ferragni annulla i suoi impegni Perdifficile quando arriverà il momento delle dimissioni. Ogni giorno passato però senza nuovo problemi è un passo verso la ripresa. Che la situazione sia peròtale da non ...... dove l'anno prossimo si vota per le Amministrative e un accordo non è statoraggiunto. Sarà ..., niente Belve Senaldi: Perché la Rai stavolta ha fatto bene a cancellarlo

Fedez ancora in ospedale. I genitori: “Sta un po’ meglio”. Silenzio social di Chiara Ferragni la Repubblica

Fedez, il padre: Dobbiamo essere forti per lui Io Donna

Di Redazione Online Era stata la stessa Ferragni a rendere noto, sui social, di essere di ritorno a Milano dalla capitale francese, dove si trovava per la Fashion Week, per una «emergenza»… Leggi ...Fedez in ospedale salta l’ospitata a Belve e la Fagnani si prende il tapiro. Come sapete da alcuni giorni Fedez è in ospedale per problemi [...] ...