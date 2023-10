Federica Panicucci | ombre sul presunto matrimonio | lei rompe il silenzio

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Da sapere susulma lei dice la sua. Tutte le ultime novità da conoscere. Questonon s’ha da fare? La celebre frase, presa in libertà dai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, forse è un po’ esagerata in questo contesto ma le nozze prima annunciate e poi rimandate di continuo trae il compagno Marco Bacini hanno sollevato molte domande e creato perfino un alone di mistero.sul(Foto Ansa) – GranTennisToscana.itMolti fan della coppia, che erano in attesa di una sfarzosa cerimonia magari con tanto di abito bianco per, ...