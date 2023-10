Fecondazione assistita | +73% di nascite in Italia negli ultimi 10 anni

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) È stato pubblicato il Rapporto sull’evento nascita dell’Ufficio di Statistica del Ministero della Salute, che analizza le tendenze dall’anno 2012 all’anno 2022 per quanto riguarda le nuovein. Le principali variabili osservate, come riportato dal sito del Ministero, sono il luogo del parto, i dati e le abitudini riguardanti le madri, la gravidanza, il parto, il neonato, e le tecniche di. Ed è proprio su quest’ultimo punto che arriva il dato più rilevante: al 2022, infatti, abbiamo assistito a undelleconrispetto al 2012. In particolare, la percentuale di donne che sono ricorse allain vitro con trasferimento di embrioni nell’utero (FIVET), tecnica ...