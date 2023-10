Fausto Brizzi e Silvia Salis | “Ecco perché nostro figlio avrà solo il cognome materno”

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)diventeranno genitori tra poco: per l’occasione, la coppia ha deciso di rilasciare un’intervista al Fatto Quotidiano, nella quale ha spiegato la scelta di voler dare soltanto ilal piccolo, che si chiamerà Eugenio. “La possibilità che, in presenza del riconoscimento paterno, venga utilizzato ildella madre è un cambiamento culturale epocale ed è passato incredibilmente inosservato”, hanno commentato. In una società che, in un passato remoto, etichettava come “bastardo” un bambino non riconosciuto dal padre e che, in un passato più recente, guardava con vergogna l’avere ilrisultato di un rifiuto o di un abbandono, questa notizia avrebbe ...