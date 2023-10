Fantacalcio | i giocatori chiave della giornata 8 di Serie A

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Mentre si fa largo tra gli appassionati il secondo turno di coppe europee, un nuovo appuntamento con il campionato italiano si avvicina. È già tempo di volgere lo sguardo alla8 diA e, scoprendo idi ogni squadra. Il palinsesto verrà inaugurato con ben due anticipi in programma venerdì 6 ottobre. Alle ore 18:30 scenderanno in campo Empoli e Udinese, alle 20:45 successive sarà il turno di Lecce e Sassuolo.8 diA Empoli-Udinese8 diA Ad aprire le danze per ...

da schierare alper l'8° giornata di Serie A: Rui Patricio tra i pali; in avanti Dybala, Leao e Lautaro MILANO - L'ottava giornata del campionato di calcio di Serie A 2023 - ...: i voti di OrsoliniOrsolini è, sicuramente, uno deipiù importanti all'interno della rosa del Bologna; il classe 1997 anche a livello fantacalcistico può regalare diverse ...

Ultimo turno prima della sosta di ottobre in Serie A e al fantacalcio: di seguito i consigli fantacalcio per l'8ª giornata con tutte le indicazioni su chi schierare e chi evitare squadra per squadra.Retegui potrebbe restare a riposo contro il Milan e non forzare il ritorno in campo, ma non è escluso che lo stesso giocatore possa decidere di rispondere presente qualora dovesse recuperare in tempi ...