(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Dalla relazione della Sezione delle Autonomie delladeisui bilanci regionali arrivano buone notizie per la sanità lucana. Lo annuncia l'Assessore alla Salute e alle politiche della persona, Francesco. “La relazione – osserva- offre una chiave di lettura originale della spesa sanitaria delle Regioni, perché mette a confronto i costi pro capite con i Livelli essenziali di assistenza (LEA) che sono misurati con un punteggio sintetico da 0 a 100 con sufficienza a 60. Per tutti i parametri misurati – aggiunge l'assessore – la Basilicata supera la soglia minima. Per l'area prevenzione la spesa pro capite è di 100 euro con un punteggio Lea (2021) di 79,63. Per l'assistenza distrettuale (dai medici di base alle cure domiciliari) la spesa pro capite è di 1.432 euro con un ...

Si legge nelle relazione: 'Per l'area prevenzione la spesa pro capite è di 100 euro con un punteggio Lea (2021) di 79,63; per l'assistenza distrettuale (dai medici di base alle cure domiciliari) la ...Per la Basilicata " sottolinea" si tratta risultati importanti e non scontati in tutti e tre i più importanti ambiti sanitari. Dalla relazione della Sezione delle Autonomie delladei ...

Fanelli, 'Corte dei Conti promuove sistema sanitario lucano' Adnkronos

Bilancio Basilicata. Fanelli: “Nostra spesa sanitaria promossa dalla ... Quotidiano Sanità

un'importante strada cittadina è stata dedicata a Giuseppe Fanelli, la cui memoria si è conservata per merito del suo più autorevole biografo locale, Giuseppe Chiarelli (1904-1978), poi presidente ...Bilancio Basilicata. Fanelli: “Nostra spesa sanitaria promossa dalla Corte dei Conti” Si legge nelle relazione: “Per l’area prevenzione la spesa pro capite è di 100 euro con un punteggio Lea (2021) di ...