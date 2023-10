Falso finanziere identificato e denunciato dalle vere Fiamme Gialle

Leggi su lortica

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) I militari del Comando Provinciale di Arezzo hannoalla locale Procura della Repubblica un uomo che si è qualificato falsamente come appartenente alla Guardia di Finanza. Nel corso del mercato settimanale di San Giovanni Valdarno, l’uomo ha esibito una placca metallica, simulando lo svolgimento di un controllo nei confronti di un esercente ordinandogli di mostrargli l’incasso del giorno per poi sottrargli il denaro e darsi alla fuga. L’esercente denuncia l’accaduto ai “veri” finanzieri della Compagnia San Giovanni Valdarno che avviano immediatamente i dovuti riscontri, accertando i fatti e identificando il, un uomo di origini italiane di 39 anni, che è stato così segnalato all’Autorità Giudiziaria aretina per numerosi reati fra cui “usurpazione di funzioni pubbliche”, e “furto”. Le...