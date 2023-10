F1 | Gp Qatar Vasseur ' Obiettivo secondo posto classifica costruttori'

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il team principal della Ferrari: "Lusail altra verifica severa per la SF - 23" MARANELLO - "Sulla carta la pista di Lusail promette di essere un'altra verifica severa per la SF - 23. Da Zandvoort in ...

Siamo ormai pronti per il ritorno in pista della Formula Uno. Le vacanze agostane stanno ufficialmente per concludersi e il Gran Premio di Olanda ...

Così Frederic, team principal della Ferrari, in vista del Gran Premio del Qatar sulla pista di Lusail, dove la Formula 1 ha corso una sola volta, nel 2021. "Andiamo in Qatar per la prima volta dall'introduzione della nuova generazione di monoposto a effetto suolo, e avremo una sola sessione di libere dato il ritorno del ...

LE SFIDE DELLA SPRINT Vasseur ha poi parlato anche della sfida del weekend Sprint, che ridurrà ulteriormente il tempo a disposizione per le prove libere: “Andiamo in Qatar per la prima volta ...Vasseur, continua la lotta per il secondo posto La Ferrari ... Sarà interessante verificare se gli equilibri saranno differenti in Qatar, rispetto a rivali diretti che sono anzitutto la McLaren e la ...