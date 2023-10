F1 | Charles Leclerc conferma il suo futuro in Ferrari a una condizione

Charles Leclerc manifesta un problema della Ferrari : “Non mi piace…” Dopo una pausa durata soltanto una settimana, il carrozzone della Formula 1 torna in pista in Qatar con la Ferrari che vorrà cercare di mettere in ...

Charles Leclerc - l’ammissione è spiazzante : tifosi Ferrari a bocca aperta Charles Leclerc, con le sue dichiarazioni, continua a lasciare tutti senza parole. L’ultima ammissione è spiazzante: tifosi a bocca aperta. Il ...

F1 - Charles Leclerc su Vasseur : “C’è un legame speciale - torneremo ai massimi livelli” Non è una stagione da sogno questa per la Ferrari, la vittoria di Carlos Sainz a Singapore non basta per tenere alto il valore della Rossa. ...

Charles Leclerc - spoiler shock sul suo futuro : parole inequivocabili - sorpresa per i tifosi Ferrari Charles Leclerc, nel corso di una sorprendente intervista, ha scioccato tutti i tifosi della Ferrari spoilerando di fatto il suo futuro. Il Mondiale ...

Ferrari - deciso il futuro di Charles Leclerc : tifosi allibiti dalla scelta Cambiano le gerarchie, per il futuro Ferrari prepara la mossa straordinaria È stato un anno davvero strano per la Formula 1, un anno in cui è stato ...