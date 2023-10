Extra novità con l’aggiornamento iOS 17 1 dopo la beta 2

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ci sono ulterioriche dobbiamo iniziare a prendere in esame, a partire da oggi, per quanto concerne il tanto chiacchierato aggiornamento iOS 17.1. Apple si sta avvicinando a grandi passi al nuovo upgrade, se pensiamo che in queste ore pare aver visto la luce anche la2 del pacchetto software. In attesa di conoscere qualche elementoche verrà a galla più a ridosso del rollout finale, questo mercoledì è possibile soffermarsi sulla seconda release, che a conti fatti va ad integrare quello che vi abbiamo riportato alcuni giorni fa con un altro articolo sul nostro magazine. Tutte leaggiuntive trapelate coniOS 17.1la2 fino ad ora Su cosa possiamo soffermarci oggi, parlando deliOS ...