Europee | Boschi | ' noi disponibili a lavoro insieme ma Calenda dice no'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "ha già ricambiato idea e ci ha detto oggi che la lista unitaria non la vuole fare in nessun modo. Quindi mi pare evidente che noi cerchiamo di proporre unchiude ad ogni possibilità anche in vista delledi avere una lista comune tra Azione e Italia Viva". Così Maria Elenaa Tagadà su La7.