Europa League 2023 2024 | probabili formazioni giornata 2 fase a gironi

Roma , 4 ott. - (Adnkronos) - Dopo la vittoria all'esordio per 2-1 in casa dello Sheriff Tiraspol, la Roma è attesa dalla sfida casalinga contro il ...

Sembra inarrestabile al momento il Leverkusen di Xabi Alonso: asfaltato 3 a 0 in campionato il Magonza senza troppi problemi e primato in classifica ...

Pochi dubbi che il gruppo D appartenga a Sporting Lisbona e Atalanta, come da previsioni uscite vincitrici dalla prima giornata. Per i bergamaschi ...

Così in conferenza stampa Josè Mourinho, tecnico della Roma, parla della sfida al Servette in. "Il primo obiettivo è qualificarsi, l'anno scorso lo abbiamo fatto ma non da primi e ...... Jose' Mourinho Alla vigilia di Roma - Servette, valido per la seconda giornata dei gironi di, José Mourinho e Leandro Paredes hanno preso parte alla conferenza stampa di rito , ...

Europa League, Roma-Servette: cancelli aperti dalle 18.30 » LaRoma24 LAROMA24

Roma-Servette, Europa League: quote e pronostico - La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport

Gli abbonati Sky potranno vedere il debutto europeo casalingo dei ragazzi di Mourinho sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport e Sky Sport 4K. Alternativamente il match dell’Olimpico sarà visibile in ...Le parole del tecnico dei giallorossi ala vigilia della partita all’Olimpico contro gli svizzeri del Servette, che precede quella di domenica alla Unipol Domus ...