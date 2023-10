Eurojackpot | centrato un “5+1” da 355mila euro a Latina

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)– Nessun "5+2" nel concorsodi martedì 3 ottobre 2023, la cui combinazione è stata 13 28 29 31 47numeri 8 e 9. Nell'ultima estrazione, riporta Agipronews, da segnalare tre "5+1" da 355.925,60ciascuno, uno dei quali apresso il punto vendita Sisal bar AS situato in via Isonzo 183, con una schedina Gioco da tastiera. Per il prossimo concorso, il Jackpot in palio sarà di 36 milioni di.