Esposito | “Sconfitta immeritata Regalati due gol al Real Madrid”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il giornalista Paolosi è soffermato sulla sfida di Champions League tra Napoli e, vinta dai blancos per 3-2. Ildi Carlo Ancelotti ha conquistato il Diego Armando Maradona, battendo il Napoli con un finale al cardiopalma, deciso da uno sfortunato autogol di Alex Meret su conclusione di Valverde. Il giornalista sportivo Paolo, analizzando la partita, ha criticato aspramente gli errori partenopei. “Il Napoli regala 2 gol al, il primo con uno sciagurato passaggio di Di Lorenzo ed il secondo con l’autogol del proprio portiere! Non si possono fare 2 regali del genere al club più titolato al mondo. Anguissa sotto tono.” ha commentato ...

Sampdoria - Catanzaro è terminata con il punteggio di 1-2. Non bastano le buone prestazioni dei prestiti Inter Esposito e Stankovic sconfitta ...

Per i corallini arriva dunque la secondastagionale che, dopo il ko di lunedì scorso ... La trasmissione sportiva dedicata esclusivamente al mondo corallino condotta da Stefanoe ......dalla capolista Siracusa per 2 a 1. Siciliani in rete al 46 con Maggio, acciuffati da ... Tandara al 7 ,al 9 , Convitto al 43 , Larosa su rigore al 65 e ancora Tandara all'86' i ...

Esposito: 'Napoli, non si possono fare due regali del genere al Real' AreaNapoli.it

Tracollo Samp: anche col Catanzaro arriva la sconfitta in casa ... Liguriasport

Attraverso i suoi canali social, l’attaccante della Sampdoria Sebastiano Esposito ha pubblicato un post in cui invita i tifosi a sostenere la squadra in questo momento di difficoltà, visto che i bluce ...Il Real Madrid di Carlo Ancelotti espugna il Diego Armando Maradona con il punteggio finale di 2-3. Il commento di Paolo Esposito.