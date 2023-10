E+Share Drivalia | il nuovo servizio di car sharing

(Di mercoledì 4 ottobre 2023), la società di noleggio, leasing e mobilità del Gruppo CA Auto Bank, annuncia il rebranding del proprio carelettrico, e - GO!, che divent aDrivali a. Con il ...

La nascita diha portato all'ideazione di un nuovo logodi una nuova identità visiva, pensati per esprimere al meglio la sua vocazione elettrical'appartenenza a un unico "family ..., marchio del Gruppo CA Auto Bank, inaugura una nuova era presentando. Questo rinnovamento non rappresenta solo un cambio di nome (da- GO!), ma simboleggia un ampliamento dell'offerta nel campo della mobilità elettrica. All'interno della ...

Arriva E+Share Drivalia: la società di mobilità di CA Auto Bank ... Media Key

Mobilità elettrica: arriva E+Share Drivalia, il nuovo servizio di car ... ferpress.it

Drivalia, che diventa E+Share Drivalia. Con il rinnovamento del nome e della brand identity, il servizio entra a far parte della famiglia E+, che riunisce tutti i prodotti dell’azienda legati alla ...Drivalia, marchio del Gruppo CA Auto Bank, inaugura una nuova era presentando E+Share Drivalia. Questo rinnovamento non rappresenta solo un cambio di nome ...