Errore Eccezione non gestita dell' applicazione | come risolvere

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tra gli errori più strani in cui possiamo incappare su Windows spicca sicuramente "nonin un componente", conosciuto in inglese"Unhandled Exception Has Occurred in Your Application". Questopuò presentarsi all'avvio di un'o durante il suo utilizzo e denota un problema con il .NET framework utilizzato dall'applicativo per funzionare correttamente. Nella guida che segue vi mostreremo i passaggi da seguire perla finestra d'nonin un componente", così da poter tornare ad utilizzare il nostro programma preferito senza errori e senza interruzioni ...