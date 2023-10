Ermes Faccoli | il nuovo corteggiatore di Roberta è già stato in tv

Leggi su biccy

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Oggi a Uomini e Donne è sceso unperDi Padua. Lui è, ha 35 anni ed è di Brescia. Appena Tina Cipollari e Gianni Sperti l’hanno visto, hanno capito che sarebbe piaciuto alla dama: “Questo lo tiene di sicuro”. La presentazione di. Arrivato in studio il ragazzo si è presentato: “Ciao sono, ho 35 anni, vengo da Brescia. Nella vita faccio il trainer in vendita. Praticamente formo le persone sulla vendita. Mi hai colpito esteticamente. Ho scritto alla redazione proprio per te e mi farebbe piacere conoscerti. Sono single da un anno circa, non ho figli e non sono separato“.non ha nemmeno dato il tempo aldi finire di ...