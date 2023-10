Energia sostenibile | Rodriguez Enel | “Coniugare obiettivi industriali e sviluppo sul territorio”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) (Adnkronos) – Un sistema energetico efficiente, accessibile esi costruisce con le comunità ed il. “La sfida diè quella dii nostricon losocio-economico delle aree in cui operiamo, costruendo rapporti saldi e positivi, per raggiungere risultati sostenibili e duraturi”, racconta aOggi.it Filippo, Responsabile Sostenibilità Italia die Consigliere Delegato diCuore Onlus. “Ci vuole un dialogo e un’interazione costante con le comunità locali nei territori, definendo specifici piani di azione e progetti volti a promuovere l’accesso all’, combattendo la povertà energetica, ...

Lo chef del Pomiroeu racconta a Il Giornale il suo rapporto con il denaro. E confessa: “La trattativa mi appassiona moltissimo, fosse per me ...

Prima riunione al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica della piattaforma Nazionale per un " nucleare sostenibile" (Pnns). ...

«Io guardo anche avanti e colgo l’occasione per fare un salto di qualità del sistema. Al di là delle emergenze bisogna trovare un nuovo equilibrio. ...

... definendo specifici piani di azione e progetti volti a promuovere l'accesso all', ...valutazione effettuata tra ottobre 2022 e aprile 2023 - Enel è stata percepita come l'azienda più......e sicura' (ne abbiamo parlato anche qui ). Il Centro di competenza Start 4.0 e il suo ... SVP Innovation & Quality - AnsaldoSantoro Matteo - ceo Camelot Siccardi Marco - Business ...

Azioni per l'energia sostenibile e il clima: il nuovo Piano di Roma Lavori Pubblici

Approvato emendamento sugli incentivi al Biometano: una svolta ... Ruminantia

Secondo l’ESG Perception Index – valutazione effettuata tra ottobre 2022 e aprile 2023 – Enel è stata percepita come l’azienda più sostenibile sul web ... alla promozione dell’accesso all’energia, all ...Successo per la seconda edizione del Premio Driving Energy promosso da Terna e dedicato ai talenti della fotografia contemporanea ...