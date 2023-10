Emergenza rifiuti a Roma Cittadini in rivolta contro Gualtieri

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) I disagi ci sono. E a dimostrarlo ci pensano i dati. In particolare quelli delle telefonate ricevute dal numero di assistenza 060606, dedicato aidella Capitale. Non tanto per le tantissime – sono sempre la maggioranza – richieste di informazioni, quanto per i reclami, le segnalazioni e i solleciti arrivati negli ultimi mesi. Con un picco che si è registrato tra maggio e luglio, con il maggior caldo. Ma soprattutto con i maggiori problemi legati alla raccolta dei, con la città diche ha vissuto una vera e propria. Suiè record di solleciti e reclami al numero 060606. Solo per Ama 263mila chiamate dall’inizio dell’anno Perché, in effetti, è proprio quello deiil settore su cui il numero del Campidoglio per i ...