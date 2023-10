Emanuele Filiberto si confessa | “Nonostante le distanze e le infedeltà | il mio cuore appartiene solo a mia moglie”

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)si è aperto su vari aspetti della sua vita in un’intervista dettagliata con Francesca Fagnani nel programma del Belve del 3 ottobre. Ha condiviso i suoi sentimenti riguardo alla sua relazione con suaClotilde Courou, alle sue esperienze passate con le droghe e alla sua carriera attuale come imprenditore. Iniziando con una dichiarazione piuttosto toccante, ha affermato: “Non sono una belva. Lo divento quando attaccano mia, le mie figlie e i miei cari“. Senza nascondere i suoi sentimenti, ha descritto come si sente a essere un principe senza regno, aggiungendo: “Se inizio a pensare ai se, alla possibilità della monarchia in Italia, non avrei più vissuto. Sicuramente ho vissuto meglio così. Quando si parla di reali, yutti pensano a soldi e castelli. Quello che mio padre ha fatto dopo il ...