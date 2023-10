Elodie-Iannone | è finita malissimo? Brutte voci e prime conferme

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) TraDi Patrizi e Andreaè tempo di… bandiera rossa? La loro storia va avanti dall'autunno 2022, ma ora c'è più di una voce in merito ad una presunta crisi della coppia. Non che siano arrivateo smentite in merito, ma la sensazione è che possa essersi spezzato l'incantensimo. La prima ad avere questi dubbi è l'esperta di gossip, l'influencer Deianira Marzano, che ha dato credito alla segnalazione di un utente. Dall'indiscrezione alla realtà, però, servirannopiù concrete e i prossimi giorni daranno un quadro più chiaro della situazione. Di sicuro, questo è un momento molto intenso sul lavoro per, che ha da poco lanciato il suo singolo A Fari Spenti e lo ha fatto in maniera provocatoria, con uno scatto senza veli su Instagram che ha mandato in tilt i fan. E anche ...