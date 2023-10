Elodie ed Andrea Iannone si sono lasciati? Le indiscrezioni della rete

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Secondo alcuni rumors,si sarebbero: i due si frequentano dall'estate del 2022.sembrano essere in crisi e avrebbero preso la decisione di separarsi. La coppia, che ha iniziato a frequentarsi nell'estate del 2022, non ha rilasciato alcun commento ufficiale in merito all'indiscrezione che sta circolando innelle ultime ore. Le prime notizie sul fidanzamento tracircolate nell'agosto del 2022, quando il campione di motociclismo e la cantante furono avvistati insieme inizialmente in Puglia, successivamente in Sardegna a Porto Cervo, e infine a Lugano, la cittadina svizzera in cui risiede ...