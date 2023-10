Electra - A Peschiera apre il primo Hub Supercharger

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)ha inaugurato la sua prima stazione di ricarica in Italia, adel Garda. La società francese ha aperto l'Hubcon quattro colonnine e otto punti di ricarica rapida presso il Parco Commerciale ICS, vicino alle autostrade A4 ed A22, le quali intercettano anche il traffico turistico dall'estero. Con una potenza fino a 300 kW, le colonnine permettono di effettuare una ricarica completa in 15-20 minuti in base alla tecnologia disponibile sul veicolo. 3.000 punti di ricarica in Italia entro il 2025. Dopo ilimpianto, lacostruirà altre tre stazioni a Treviso, mentre sono ancora aperte le trattative per sviluppare una rete completa di punti in Italia. A fronte di un investimento di 200 milioni di euro, in Italia la società intende raggiungere i tremila punti di ...