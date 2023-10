Edera | proprietà | benefici | usi | infusi | tintura madre | decotto e cataplasmi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L’, in gergo botanico Hhelix, è una pianta erbacea della famiglia delle Araliaceae. È un rampicante sempreverde molto diffuso nel nostro territorio e prospera nei luoghi umidi, freschi, raramente in pieno sole. Non è solo decorativa, è anche ricca di composti fitoterapici interessanti per la nostra salute. Scopriamoli insieme.: leL’contiene tannini, flavonidi, acido caffeico, sali minerali,, ma anche un glucoside potenzialmente irritante per l’apparato gastroenterico, l’Ederina. Ha effetti depurativi, espettoranti, antispasmodichi, sedativi. I suoi principi sono utili per calmare la tosse e provocare la dilatazione bronchiale quando contratti. Ha potere rilassante e calma i nervi. È in grado di favorire il riassorbimento dei liquidi e di ...