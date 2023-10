Ecosistemi e salute | piantati tre alberi all’ospedale ‘San Pio’

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNel giorno di San Francesco e all’ora in cui il Papa ha reso nota la ‘Laudate Deum’, sono stati benedetti etrenei giardini dell’ospedalePio‘ di Benevento. Una iniziativa, intitolata ‘Albero per la‘ e promossa dalla Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti in collaborazione con i Carabinieri del Raggruppamento Biodiversità, a cui ha aderito l’azienda ospedaliera sannita insieme ad altri 30 ospedali italiani. “È bellissimo per me immaginare che siamo uno dei 31 ospedali che ha aderito a questo progetto. La FADOI sta svolgendo un lavoro fondamentale, pur se in questo caso solo apparentemente simbolico, perché mette al centro ladella persona e dell’ambiente” ha spiegato il Direttore Generale del San Pio, dott.ssa ...