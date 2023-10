Eclissi Anulare di Sole in arrivo | Segni Zodiacali in Ascesa Finanziaria e Professionale

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L’solareprevista per il 14 ottobre 2023 rappresenta un evento astrologico di notevole rilevanza, anche se purtroppo non sarà visibile in Italia. Tuttavia, ciò non ci impedisce di… L'articolo proviene da Goingate.

Marte in Bilancia, in congiunzione al Nodo Sud, punto dove si verificherà l'di Soledel 14 ottobre, si oppone a Plutone, in quadratura con i Nodi, generando un'atmosfera instabile, ...Il 14 ottobre, invece, ci sarà un altro spettacolo, sfortunatamente non visibile dall'Italia:. In questo caso sarà il Sole ad essere parzialmente coperto dalla Luna. ARTICOLO ...

Un’eclissi solare anulare apparirà nei cieli del Nord, Centro e Sud America il 14 ottobre, creando uno spettacolo unico per coloro che si trovano sul suo cammino – e una rara opportunità per gli ...COSTELLAZIONI DI OTTOBRE 2023 Nel cielo di ottobre sono quasi tangibili le costellazioni tipiche dell’autunno, che troveremo in prossimità della scia di stelle della Via Lattea settentrionale. Lungo i ...