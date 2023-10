Ecco perché Jannik Sinner va protetto | quello che non sapete sul campione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Questo pezzo è lunghissimo e si potrebbe riassumere in tre parole:è fortissimo. O in quattro, se proprio volete nome e cognome:è fortissimo. Poi si possono aggiungere gli orpelli, in alcuni casi doverosi. Ma prima la cronaca, sia mai. Il 22enne tennista azzurro dai capelli rossi qui sopra citato, appunto - ha battuto, ma potremmo anche dire “annientato”, il numero due al mondo Carlitos Alcaraz nella semifinale del torneo di Pechino. Trattasi di un Atp 500 e di per sé avrebbe un valore relativo (di semifinali quest'anno il roscio ne aveva già giocate sette), ma solo se non masticate la materia. Il dato di fatto è che da ieriè il nuovo numero 4 del ranking Atp, una “vetta” raggiunta nella storia dal solo Adriano Panatta nel lontano 1976. Non staremo qui a ...