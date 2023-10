Ecco la provincia con i docenti più giovani d’Italia | oltre il doppio della media italiana di insegnanti over 35

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il corpoitaliano è fra i più vecchi di tutta l'Europa. Ma non è così in tutte le province, anzi: nel cuneese ci sono glipiùd'Italia. L'articolo .

Eccellenze Meridionali Toscana , va al ristorante in provincia di Massa-Carrara e pubblica lo scontrino : "Ecco quanto abbiamo speso in ...

Milano, 25 set. (Adnkronos) - La Giunta regionale della Lombardia ha approvato l'accordo di collaborazione con la Provincia di Lecco per ...

La Provincia di Bolzano ha introdotto una nuova misura: colloqui obbligatori per i genitori degli studenti che mostrano difficoltà di apprendimento, ...

Eccellenze Meridionali Campania , vanno al pub e mostrano lo scontrino : ecco quanto hanno speso per una cena in provincia di Salerno Campania , si ...

una lista delle migliori. La Storia, questa sconosciuta ' La Serbia non riconosce il Kosovo ' (Tg 5) ' […] eventuale invasione serba nella sua ex- che Belgrado non riconosce ...Alberto Rizzotto, 40 anni, originario di Tezze di Piave,di Treviso. Era un dipendente della Martini Bus che aveva noleggiato il mezzo alla società "La Linea" che aveva il contratto di ...

Trimestre anti-inflazione, ecco i negozi di Vercelli e provincia che aderiscono al protocollo governativo La Stampa

In Provincia la Brianza che fa bene. Premio Talamoni, ecco i prescelti IL GIORNO

Oggi la cabina di regia in Prefettura. Entro metà novembre la consegna del progetto aggiornato dopo le osservazioni dell'azienda ospedaliera. Cirio: "Sulla localizzazione non si discute" ...Le previsioni meteo di oggi sull'Italia indicano fino a metà ottobre il persistere del caldo africano con temperature 8 gradi superiori alla media del periodo. Stiamo vivendo una fase pienamente ...