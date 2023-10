Ecco la nuova frontiera del rossetto | oltre il no transfer | arriva l' effetto grip | che resiste a tutto

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) I rossetti long lasting asono l’ultimain fatto di make up labbra. I nuovi lipstick devono letteralmente “aggrapparsi” alla mucosa senza migrare di un millimetro, devono restare nei bordi anche senza matita, assicurare un colore pieno, uniforme e no. Così le aziende cosmetiche, come al solito, hanno provveduto. Rossetti noper l'autunno guarda le foto Leggi anche › Rossetti famosi: le nuance di lipstick più ...