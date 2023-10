(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ilper laè stato assegnato a Moungi G., Louis E.e Alexei I., per la scoperta e la sintesi dei punti quantici. Gli scienziati sono statiati per il rilievo e lo sviluppo dei punti quantici, nanoparticelle così piccole che le loro dimensioni ne determinano le proprietà. Questi piccolissimi componenti della nanotecnologia ora diffondono la luce dei televisori e delle lampade a Led, e possono anche guidare i chirurghi quando rimuovono il tessuto tumorale, oltre a molte altre cose. Iper lasono riusciti a produrre particelle così piccole che le loro proprietà sono determinate da fenomeni quantistici. Le ...

Sarà Elisabetta Belloni , direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) e segretario generale della Farnesina dal 2016 al ...

Se in Italia lo spot di Esselunga con i genitori separati ha monopolizzato il dibattito pubblico, oscurando persino notizie come l’approvazione ...

Un altro indizio che conferma la tesi lanciata da Affaritaliani.it. Giuliano Amato si scalda già per diventare premier al posto di Giorgia Meloni. ...

Nobel per la Chimica 2023:chi sono i tre vincitori L'Accademia dei Nobel ha deciso di assegnare il premio per la Chimica ... I nomi deiNobel per la Chimica sono stati anticipati dalla stampa ...... talenti che si allacciano la cintura da soli e chiamano le gare '', lamentandosi di una '... Avete presente gli Harmony che leggevano le vostre mamme, questa è la versione dei giorni nostri, ...

Ecco i premi Nobel per la chimica 2023: Bawendi, Brus e Ekimov Il Foglio

La scrittura come ponte tra le mura: ecco i vincitori del premio Castelli La Difesa del Popolo

Etna e vino. Un binomio inossidabile quello del rapporto tra il vulcano attivo più alto d’Europa e la viticoltura che qui regna da secoli: la seconda edizione dell’Etna Wine Forum è stata l’occasione ...I vincitori saranno resi noti oggi alle 11.45 dall'Accademia reale svedese delle scienze. Secondo i quotidiani svedesi, i nomi dei vincitori potrebbero essere stati diffusi in anticipo, per errore ...