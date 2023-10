Ecco chi è l’attore di Hollywood che ha avuto un flirt con Beatrice Luzzi

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)hauncon un famosissimo attore di: è questo quello che ci ha detto Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello. Quando però ha sollecitato l’attrice di Vivere a fare il suo nome, ha risposto “vediamo se lo scoprite voi, non ve lo dico al momento”. Detto, fatto. Il popolo del Twitter lo ha subito scoperto: si tratterebbe di Gerard Butler, attore americano sulla piazza da decenni e pluripremiato. “In che sensodicon cui hauna Capri era Gerard Butler, Beatrix insegnami” ha scritto Iperborea su Twitter allegando le foto dei due attori. in che sensodicon cui haun ...

Il premi o Nobel per la chimica 2023 è stato assegnato a Moungi G. Bawendi , Louis E. Brus e Alexei I. Ekimov , per la scoperta e la sintesi dei punti ...

In casa Ferragnez, al momento, l’attenzione è interamente rivolta allo stato di salute di Fedez, ma un dettaglio non è comunque passato inosservato: ...

Perera a bordo difficile avere scampo, il bus si è infatti incendiato: le fiamme si sono ...cosa è successo secondo quanto sappiamo finora.Confartigianato Toscana;: "Controlli stringenti e preparazione diguida rendono sicuri i viaggi sui pullman. Gli incidenti sono rari"

Incidente bus a Mestre, morto anche l'autista Alberto Rizzotto: ecco chi era | L'ultimo post: "Shuttle to Venice" TGCOM

Camini e stufe non dichiarati, sorpresa in Toscana. Ecco chi rischia multe fino a 3.000 euro LA NAZIONE

Siamo sicuri che, come per la precedente edizione, chi verrà a trovarci non se ne pentirà. Venite a scoprire il bello nel quale siamo immersi». Ecodellojonio.it è un giornale on-line calabrese con ...Ecco, penso che si debba ascoltare anche loro ... Perché la moda ha lasciato senza rappresentanza i più giovani, i meno abbienti, chi lotta per la parità delle opportunità, chi lavora per ...