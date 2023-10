EA Sports FC 24 TOTW 3 Squadra Della Settimana Disponibile Dal 4 Ottobre

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) EAha annunciato che le carte delpopolare modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EAFC saranno disponibili nei pacchetti a partire dalle 19:00 di mercoledi 4. Tra i migliori giocatori ad essere inseriti inseriti nella nuovatroviamo l’attaccante argentino dell’Inter Lautaro Martinez autore di quattro gol nella vittoria in trasferta contro la Salernitana, l’attaccante del Milan Rafael Leao che ha fornito due assist nella vittoria casalinga contro la Lazio e del centrocampista norvegesee dell’Arsenal Martin Odegaard autore di un gol e di un assist nella vittoria in trasferta sul campo del Bournemouth. Il Team of the Week è una delle promo più antiche ed amate ...

Il 22 settembre EA Sports FC sarà disponibile in Early Access (il 29 settembre l'uscita per tutti) e per gli appassionati di Ultimate...

Ogni settimana EA seleziona 23 giocatori che nell'arco della settimana precedente si sono ... ossia la Squadra della Settimana, conosciuta agli appassionati di Fifa anche con l'acronimo di TOTW.

TOTW 3 predictions for FC 24 include Martin Odegaard, Rafael Leao, Ollie Watkins, Joachim Anderson, Lautaro Martinez, Angel Correa, Joselu and possibly Jude Bellingham.