EA Sports FC 24 Team 2 RTTK Le Nuove Carte Speciali Della UCL Disponibili Dal 6 Ottobre

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Electronic Arts, tramite i menu di gioco, ha annunciato leseconda squadra Road To The Knockouts per la popolare modalità Ultimatedel simulatore calcistico EAFC sarannonei pacchetti a partire dalle 19:00 di venerdi 7. Ledinamiche in questione vengono rilasciate durante la promo Road To The Knockouts e seguono l’andamento le fasi a gironiUEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League e UEFA Women’s Champions League con Road to the Knockouts. La corsa alla gloria europea è aperta. Le partitefase a gironi decideranno chi può ancora sognare un titolo di UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League o UEFA Women’s ...

Torna l’appuntamento del mercoledì con la Squadra della Settimana! EA Sports ha annunciato il 4 ottobre il TOTW 3 di EA FC24, il nuovo Team of the Week!Come fare per iniziare a creare una squadra di calciatori di Serie A competitiva e nel minor tempo possibile in EA Sports FC 24.