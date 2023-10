“E’ stata con il famoso attore” GF | svelato il flirt di Beatrice Luzzi | lui è una star di Hollywood

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) News TV. Questa edizione del Grande Fratello è “diversa” dalle precedenti alle quali siamo stati abituati. Dopo la tirata di orecchi di Pier Silvio Berlusconi, è stato ingaggiato un cast minuzioso per evitare di cadere nel solito trash del reality. Eppure, ogni tanto, qualche cicca anche quest’anno viene fuori. Uno dei personaggi più discussi è sicuramente: nella puntata di lunedì 2 ottobre, però ciò che ha generato il caos nel pubblico non sono stati i continui battibecchi con Massimiliano Varrese, bensì il riferimento dell’attrice, ad un suopassato cin undi. Leggi anche: Fedez, la decisione di Valentina Ferragni spiazza i fan: cosa sta succedendo Leggi anche: Elodie e Andrea Iannone, l’indiscrezione sulla coppia sconvolge i ...

Il gup di Milano Livio Cristofano ha rinviato a giudizio l’infettivologo Massimo Galli , ex primario del Sacco in pensione e volto noto nelle fasi ...

In un’edizione tanto fiacca come per ora si è dimostrata nelle prime sette puntate, uno scoop di un flirt con un attore Hollywoodiano equivale alla ...

L'indagine ha mostrato che la flessione ègeneralizzata poiché, come in agosto, la produzione ...delle vendite al dettaglio in agosto e la debolezza dei Pmi finali di settembre sono coerenti...la sua partenza la flotta russa sostanzialmente abbandona il Mediterraneo. Attualmente restano ... La formazione èmonitorata dalla Kildin, una veterana dell'intelligence entrata in servizio ...

Mestre, pullman precipita da una sopraelevata: 21 morti e 15 feriti - Il momento dell'incidente - Il momento dell'incidente RaiNews

Air Malta fallisce e rinasce, ma la Ue con Alitalia-Ita è stata più severa: perché Corriere della Sera

Il presidente del Coni Giovanni Malagò, durante la presentazione del progetto FoceE sulla prevenzione delle patologie oncologiche e cardiovascolari, ha sottolineato che la decisione di candidarsi con ...Massimiliano chiede ad Heidi di distruggere le barriere sorte tra di loro e di essere sincera fino in fondo con lui ...