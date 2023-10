È la “zona Lazio” | 2-1 al Celtic all’ultimo minuto

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Nessuna sorpresa, ormai laè abbonata a segnare il gol decisivo negli ultimi minuti delle partite, soprattutto in quelle dove i tifosi biancocelesti sono rassegnati alla sconfitta o al pareggio. È la “”, quella che un tempo si chiamava “Cesarini”. Stasera ci ha pensato Pedro, sfruttando un assist di Guendouzi, a sistemare i conti col. Nel quintodi recupero, quando tutti, tranne un pugno di coraggiosi in maglietta biancoceleste (anche se oggi la divisa romana era nera), erano ormai rassegnati al pareggio, è arrivata la prodezza che ha portato tre punti nello zainetto laziale. Ma procediamo con ordine. Più aggressivi, i guerrieri di Glasgow sono arrivati per primi al gol. È il 12’ quando Mesa supera Romagnoli, regala il pallone a O’Riley che lo gira a ...