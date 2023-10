È il nuovo Kvara | fa già impazzire Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)ha il suotskhelia: i tifosi non fanno altro che parlare di lui,idolo dalla Georgia pronto a emulare le gesta del campione in maglia numero 77. Khvichatskhelia e: un rapporto che con il passare del tempo e delle super prestazioni è sempre più forte, con la speranza che esso sia il più duraturo possibile. Il suo talento è sotto l’occhio vigile dei top club in giro per l’Europa, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che il club di Aurelio De Laurentiis (al di là delle prese di posizione delle scorse settimane, ndr) voglia rendere la vita difficile a tutte le squadre interessanti. D’altronde, pensare a unsenza il suo campione in maglia numero 77 è un pensiero fin troppo pessimo per i supporters partenopei, che intanto si godono i ...