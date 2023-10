Piazza Brembana. Due ragazzi di nazionalità rumena sono stati denunciati per due Furti in Val Brembana commessi nel pomeriggio del 31 ...

, in piena notte, dopo aver rotto il vetro di una porta finestra, si sarebbero introdotti all'interno di un'abitazione in via Marinuzzi. Marito e moglie lo stesso giorno avevano trovato l'...Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri:e danni in ... Si ritrovano iteam rossoblù a poco meno di un mese dal Monday night della seconda giornata di ...

Due furti in casa in un giorno, coppia sfortunata a Palermo Tiscali Notizie

Notte brava a Corato: due furti con scasso al PalaLosito e all'Asilo Belvedere CoratoViva

I carabinieri del nucleo radiomobile sono riusciti ad arrestare due giovani – un 26enne ed una 24enne, entrambi palermitani – con l’accusa di tentato furto in abitazione. I due, in piena notte, dopo ...Un uomo di 26 anni e una donna di 24 sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo per tentato furto in abitazione.I due giovani, in piena notte, dopo aver rotto il vetro di ...