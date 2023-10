Due cuccioli di leopardo nati allo zoo Parque de las Leyendas a Lima | in Perù

La morte del l’orsa Amarena e il destino dei suoi cuccioli non hanno lasciato indifferenti gli animalisti italiani: in duemila hanno risposto ...

di leopardo sono stati presentati al pubblico allo zoo Parque de las Leyendas a Lima, in Perù, dopo essere nati in cattività, a luglio 2023. Ileopardini pesano rispettivamente 3,4 e ...leopardi sono stati presentati al pubblico allo zoo Parque de las Leyendas di Lima, in Peru', dopo essere nati in cattivita' a luglio. Pesano 3,4 e 3,6 chili e godono di buona salute. 4 ottobre ...

Due cuccioli di leopardo nati allo zoo Parque de las Leyendas a ... Il Sole 24 ORE

L'Aquila, un murales per l'orsa Amarena e i suoi due cuccioli • TAG24 Tag24

Lima, 4 ott. (askanews) – Due cuccioli di leopardo sono stati presentati al pubblico allo zoo Parque de las Leyendas a Lima, in Perù, dopo essere nati in cattività, a luglio 2023. I due leopardini pes ...Due leopardi sono stati presentati al pubblico allo zoo Parque de las Leyendas di Lima, in Peru', dopo essere nati in cattivita' a luglio. Pesano ...