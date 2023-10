Dramma in famiglia | uccide la moglie nel salotto di casa e poi tenta di uccidersi È gravissimo in ospedale

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Resta ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Maggiore di Parma in condizioni gravissime Bernard Zucconi, l’82enne che questo pomeriggio, nella sua abitazione di Cansaldi di Bardi, ha ucciso con un colpo di pistola la, Eleonora Moruzzi di 83, per poi rivolgere l’arma verso di sé . Ad accorgersi di quanto era successo è stata una cugina, questo pomeriggio attorno alle 15,...

Myrta Merlino , il dramma vissuto in famiglia : cos’è successo – Dopo l’esordio alla guida di Pomeriggio 5, al posto di Barbara D’Urso, Myrta ...

Filippo Facci, in un articolo su Libero, rivela la vera frase pronunciata da Paolo Borsellino prima di essere ammazzato nella strage di via ...

Belen Rodriguez non se la sta passando affatto bene. Nei mesi scorsi era stata costretta a lasciare la conduzione de Le Iene e Tu si que vales. E, ...

Ma senza farne un. Napoli è un iceberg " non nel senso di freddezza " c'è sempre una parte ... quando il terremotato si rifugia con lanel bunker antiatomico "per noi la guerra è già ...Fedez ha ricevuto alcune trasfusioni di sangue e tutta la sua'allargata' ha annullato gli impegni per essergli vicino. Fedez, il chirurgo rivela: "Cosa abbiamo asportato", parole pesanti

Dramma in famiglia a Parma, uccide la moglie nel salotto di casa e poi tenta di uccidersi. È gravissim Gazzetta del Sud

"Famiglia unita, un trauma la malattia della madre" - "Famiglia unita ... il Resto del Carlino

Resta ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma in condizioni gravissime Bernard Zucconi, l’82enne che questo pomeriggio, ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente Mestre, pullman precipita da cavalcavia: bilancio è 21 morti e 15 feriti. LIVE ...