Dortmund Milan | probabili formazioni | Pioli cambia il centrocampo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Questa sera ilin campo al Signal Iduna Park diper la seconda giornata di Champions, ecco lePochi dubbi per Stefanoe il suo. Diversi cambi forzati soprattutto in mediana dove mancheranno Krunic e Loftus Cheek. In cabina di regia si abbassa Reijnders (riposo per Adli) e ai suoi lati ci saranno Pobega e Musah. Confermato il tridente offensivo: Pulisic, Giroud e Leao. BORUSSIA(4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Nmecha; Brandt, Reus, Malen; Fullkrug. Allenatore: Terzic.(4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. All.