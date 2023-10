Dortmund-Milan | l’annuncio di Furlani sul ritorno di Ibrahimovic!

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) E’ in corso, sfida valida per la 2ª giornata della fase a gironi di Champions League. I rossoneri sono reduci dal pareggio contro il Newcastle, i gialloneri dalla sconfitta contro il Psg. Un argomento caldo per il club rossonero è quello che riguarda il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha deciso un po’ a sorpresa di ritirarsi, ma potrebbe rimanere nel mondo del calcio, sempre in rossonero. La conferma è arrivata da Giorgio, amministratore delegato del: “Ibra in società? E’ una leggenda del, sta pensando a cosa fare in futuro, nel frattempo noi siamo pronti ad accoglierlo nuovamente aello ogni volta che vorrà”. Un’apertura netta dalla dirigenza rossonera, adesso è tutto nelle mani dello svedese. Leggi ...