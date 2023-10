Dl giustizia | Balboni Fdi a Maiorino | ' da quale pulpito viene la predica'

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "La senatricedovrebbe riflettere meglio prima di avventurarsi in facili critiche. Da chevien la? Quando governava il Movimento 5 stelle si limitava la libertà personale dei cittadini con Dpcm e si consegnava la legge finanziaria al Parlamento 45 minuti prima di metterla al voto, senza contare l'inganno sulle coperture dei bonus edilizi". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Alberto, presidente della commissione Affari costituzionali di palazzo Madama.

... Albertodi Fratelli d'Italia. Perciò in segno di protesta i senatori del Movimento 5 stelle hanno abbandonato la seduta congiunta delle commissioni Affari costituzionali e: 'Ci ...È quanto emerso al termine dell'ultima seduta delle commissioni Affari costituzionali e... Relatori sono il presidente della 1a Alberto(FdI) e il capogruppo di FI in 2a Pierantonio ...

