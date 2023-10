Diretta Sinner - Medvedev 1 - 0 7 - 6 | segui la finale dell' Atp Pechino LIVE

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Game Medvedev. Prima esterna vincente del russo , che si salva. AD-40 Gran passante di rovescio del ...

SECONDO SET 7-6 (2) PRIMO SET SINNER! tiebreak monumentale dell'altoatesino, che chiude forzando ...

40-15 Buona risposta di rovescio targata Sinner. 40-0 Sbaglia la prima il russo , ma rimedia con la seconda ...

40-30 Reattivo Medvedev, che piazza un ottimo dritto in uscita dal servizio. 30-30 Scappa via il dritto ...