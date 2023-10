Diretta Champions League Borussia Dortmund-Milan 0-0 | i rossoneri rispondono

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74? Giallo per Castellanos, acrobazia ma colpisce il centrale. 72? Fuori Hatate, dentro Bernardo nel ...

81? Leao atterrato da Hummels, cartellino giallo anche per il capitano del Dortmund che non riusciva ...

78? Pronto l'ultimo slot di sostituzione per Sarri. 76? Miracolo difensivo di Romagnoli in scivolata su ...

...Milan fa visita al Borussia Dortmund in Germania in una gara valida per la seconda giornata del gruppo F diLeague. Una sfida tra due formazioni deluse dopo la prima uscita che sarà......è di scena sul campo del Celtic a Glasgow nella seconda gara della seconda giornata del gruppo E diLeague. Una sfida che può essere già decisiva per le sorti del girone che sarà...

Champions League, i risultati in diretta live della seconda giornata Sky Sport

Champions League - Fase a gironi - Gruppo E Mercoledì 4 ottobre 2023 Celtic Park - Glasgow CELTIC - LAZIO 1-0 (12' Furuhashi, 29' Vecino) CELTIC (4-3-3) - ...È accaduto tutto poco prima del fischio d’inizio del match contro la Lazio di Champions League. Striscione riferito ai tifosi laziali accompagnato dal canto “Bella Ciao” intonato in italiano e ...