Diretta Champions League Borussia Dortmund-Milan 0-0 | fine primo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33? Reus prova a calciare DIRETTA mente verso la porta, palla che non scende abbastanza e termina sul ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29? Goooooooooooooooooooooool, la riprende Vecino con Hart che non riesce a respingere dalla corta ...

Dopo il pari all'esordio contro l'Atletico Madrid dell'ex Simeone , la Lazio di Sarri scende in campo a Glasgow alla ricerca la prima vittoria nel girone E di. Di fronte il Celtic di Brendan Rodgers . Segui tutti gli aggiornamenti e la partita in tempo ......Milan fa visita al Borussia Dortmund in Germania in una gara valida per la seconda giornata del gruppo F diLeague. Una sfida tra due formazioni deluse dopo la prima uscita che sarà...

Champions League, i risultati in diretta live della seconda giornata Sky Sport

Anche lui per una trattenuta. Forse esagerata l’ammonizione. 20' – Leao ha una buona occasione per fare male agli avversari, ma sbaglia tutto e il suo tiro/cross va direttamente nei guantoni di Kobel.41' Felipe Anderson serve bene Luis Alberto al centro dell'area di rigore, il passaggio è troppo lungo e si perde direttamente in out. 40' Vecino ci prova anche dalla lunga distanza, ma la palla si ...