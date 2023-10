CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74? Giallo per Castellanos, acrobazia ma colpisce il centrale. 72? Fuori Hatate, dentro Bernardo nel ...

78? Pronto l'ultimo slot di sostituzione per Sarri. 76? Miracolo difensivo di Romagnoli in scivolata su ...

23.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 22.58 Ecco alcune statistiche: possesso ...

GLASGOW - Tre punti d'oro contro il. La Lazio rinasce in Scozia, lo fa con un 2 - 1 sofferto , ma bello perché arrivato ancora negli ultimi secondi. Un gol di Pedro porta i biancocelesti a quota 4 punti in classifica insieme all'...Dopo il pari all'esordio contro l'Atletico Madrid dell'ex Simeone , la Lazio di Sarri scende in campo a Glasgow alla ricerca la prima vittoria nel girone E di Champions . Di fronte il Celtic di Brendan Rodgers . Segui tutti gli aggiornamenti e la partita in tempo ...

Diretta Celtic-Lazio 1-2: Pedro, gol vittoria all'ultimo respiro Corriere dello Sport

Pedro segna al 95', la Lazio rimonta 2-1 il Celtic Sky Sport

I biancocelesti, a Glasgow, se la sono vita con il Celtic e hanno vinto per 1-2. Tre punti d’oro per Immobile e compagni che si sono portati a quota 4 nel proprio Gruppo E, al 2° posto a pari punti ...Il tecnico biancoceleste parla in seguito alla gara di Champions League contro gli scozzesi: leggi il commento e le sue parole in tempo reale ...